آخر سرّ "صاروخي" عن "حزب الله".. تقريرٌ اسرائيلي "يكشفه"

نشر موقع "واللا" الإسرائيليّ تقريراً جديداً تحدث فيه عن واقع الحرب الجوية مع "حزب الله".

وأشار التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أنَّ إسرائيل لم تواجه بشكل فعال تهديد الطائرات من دون طيار التابعة لـ"حزب الله"، موضحاً أنَّ التنظيم اللبناني أدركَ هذه النقطة، وأضاف: "نحنُ في وضعٍ سيء ولم ندخل بعدُ في حرب مع أسراب الطائرات من دون طيّار. نحنُ بحاجة إلى أنظمة وقدرات تعرف كيفية التعامل مع التهديدات التي تحملها تلك الطائرات".

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وذكر التقرير أنّ عالم الطائرات من دون طيار سيُصبح أقوى وأقوى، في حين أن هناك أمراً أساسياً يرتبطُ بضرورة حماية الحدود بشكلٍ مُختلف، معتبراً أن ما تمتلكه إسرائيل حالياً من وسائل حمائية "لا يكفي" وهناك حاجة إلى تحسين مختلف القدرات الموجودة.

واعتبر التقرير أنه من الخاطئ تماماً مقارنة "حزب الله" بحركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي"، موضحاً أنه على الرغم من كل ما حصل منذ 8 أشهر وحتى الآن، فإن إسرائيل لم تدخل في حالة الحرب مع "حزب الله"، وأضاف: "وسط كل ذلك، فإن الحزب أدرك أين تكمنُ نقاط ضعفنا وكيفية تعظيم النجاحات. إن الحزب يستخدم الصواريخ المُضادة للدروع التي يصلُ مداها إلى 6 كيلومترات ثم قام بتحسين المدى ليرتفع إلى 10 كلم لضرب المنازل والقواعد، وهذا الأمر يدلّ على مستوى كفاءة ومهارة الطرف الآخر".

وتحدث التقرير عن الطائرات التي يستخدمها الحزب لقصف إسرائيل، منها الطائرات من دون طيار الإنتحارية، مشيراً إلى أن الطريقة الدفاعية الأساسية ضد هذه الطائرات تكمن في قطع خط الرؤية بين منصة الإطلاق والطائرة، وقال: "لا يمكن إنشاء نظام قبة حديدية فوق كل منزل في المطلة وأفيفيم وكريات شمونة، وهي المناطق المُحاذية للبنان. هناك أنظمة في العالم موجودة لمواجهة الطائرات المُسيرة، لكن للأسف فإن إسرائيل لم تُعطها أهمية كدولة".