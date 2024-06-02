زيادة كبيرة... إسرائيل تتحدّث عن عمليّات "الحزب" خلال شهر أيّار ماذا كشفت؟

وأضاف مركز "ألما" الإسرائيلي، أنّ "شهر أيار هو الشهر الذي شهد أعلى كثافة لهجمات "حزب الله" ضد إسرائيل منذ تشرين الأول 2023".

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وأشار إلى أنّه "في أيار، نفذ "حزب الله" 325 هجوماً، وبلغ المتوسط اليومي للهجمات 10 مقارنة بشهر نيسان، عندما نفذ 238 هجوماً بمعدل 7.8 هجمات في اليوم".

قال مركز "ألما" الإسرائيلي، إنّه "في شهر أيار، كانت هناك زيادة كبيرة في استخدام "حزب الله" الصواريخ المضادة للدروع والطائرات من دون طيار مقارنة بشهر نيسان".