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لبنان

علي وشقيقه محمد... شهيدان جديدان في جنوب لبنان

Lebanon 24
02-06-2024 | 05:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد علي مصطفى قاسم وشقيقه محمد مصطفى قاسم، في القصف الإسرائيليّ الذي استهدف بلدة حولا الجنوبيّة.
 
 
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إلى ذلك، قصف العدوّ الإسرائيليّ بلدة عيتا الشعب بالقذائف المدفعيّة.
 
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