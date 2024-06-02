علي وشقيقه محمد... شهيدان جديدان في جنوب لبنان

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد علي مصطفى قاسم وشقيقه محمد مصطفى قاسم، في القصف الإسرائيليّ الذي استهدف بلدة حولا الجنوبيّة.

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إلى ذلك، قصف العدوّ الإسرائيليّ بلدة عيتا الشعب بالقذائف المدفعيّة.