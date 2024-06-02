فتاة وشاب فُقِدا يوم أمس في جرود إهمج.. الدفاع المدنيّ كشف مصيرهما إليكم ما أعلنه (صور)

تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس السبت بلاغاً يفيد عن اختفاء شاب وفتاة كانا يمارسان رياضة ال hiking وقد اتجها من العاقورة الى جرود أهمج حيث كان يفترض أن يلتقيا برفاقهما، وعند الساعة السابعة فقد الاتصال بهما.

وفور ورود البلاغ توجهت فرق الدفاع المدني مزودة بعتاد الإنقاذ الجبلي والإسعاف وقد توزع العناصر ضمن عدة مجموعات، بالتعاون مع عناصر من بلدية أهمج، لتنفيذ مسح ميداني شامل في البقعة الجغرافية التي تمتد من العاقورة الى أهمج مرورا ببلدات عنايا ولحفد ومشمش. واستمرت عملية البحث طيلة ساعات الليل بين التلال والوديان والمساحات المقفرة دون التوصل لاقتفاء أثرهما.

وبعد بحث دام دون توقف حتى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، تبين أن الشاب والفتاة كانا قد التجأ الى سطح أحد المنازل المهجورة في محلة الوطى (اهمج) وقد نفذت هواتفهما من الشحن وهما بصحة جيدة.

وقد توجهت آلية الدفاع المدني لنقلهما الى مكان آمن بعد التأكد من سلامة كل منهما.

وفي السياق ان المديرية العامة للدفاع المدني تلفت عناية المواطنين الذين قد يواجهون حالات مماثلة الى ضرورة الاقتراب من مكان ليس خارج التغطية وارسال الموقع location الى الدفاع المدني أو أي شخص من معارفهم يكلفونه بتزويد غرفة عمليات الدفاع المدني بالموقع بعد الاتصال على الرقم ١٢٥.

كما تدعو الذين يتوجهون الى مناطق مقفرة الى توخي الحذر لجهة عدم استهلاك هواتفهم النقالة باستمرار ما قد يؤدي إلى نفاذها من الشحن، وضرورة التزود بشاحن للهاتف power bank وكمية كافية من الطعام والشراب وحقيبة الإسعاف الأولي والمكوث في المكان الذي أرسلوا منه الموقع عبر الهاتف النقال للتمكن من العثور عليهم بأسرع وقت ممكن، ما يحول دون تعرضهم لمخاطر جمة.