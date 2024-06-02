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لبنان
جرحى على أوتوستراد الدورة... حادث سير كبير بين 4 سيارات
Lebanon 24
02-06-2024
|
05:39
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن إصابة شخصين في حادث سير بين 4 سيارات على أوتوستراد الدورة، عند المسلك الشرقي.
وأشارت إلى أنّ حركة المرور كثيفة في المحلة.
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