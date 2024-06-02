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لبنان

عند حاجز للجيش... هذا ما حصل فجر اليوم

Lebanon 24
02-06-2024 | 05:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش أوقف فجر اليوم، عند حاجز ديرعمار – المنية، فانات تنقل سوريين دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة.
 
 
 
 
 
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