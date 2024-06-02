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لبنان

مسؤول إيراني في لبنان غداً

Lebanon 24
02-06-2024 | 05:50
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أفادت معلومات الـ"ال بي سي" أن القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري كني يزور لبنان غدًا الاثنين. 
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