لبنان يفوز بالمركز الاول في "البطولة العربية للمواهب"

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عاد إلى بيروت الفريق اللبناني الذي شارك في الحدث الشبابي "البطولة العربية لل افمواهب"، ونظمته وزارة الشباب والرياضة العراقية بإشراف جامعة الدول العربية.وشاركت في "النشاط الذبابهني" فرق تمثل وزارات الشباب والرياضة في 10 دول عربية هي العراق المضيف ولبنان وسوريا وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب وليبيا وسلطنة عُمان واليمن، حيث تم اختيار الشابات والشباب من المُجلّين في الدراسة الأكاديمية.وتألف الفريق اللبناني من علي الرضا موسى ومروى زين الدين وسليم رمضان وزينب حوراني، وترأست الوفد فاتن هزيمة من وزارة الشباب والرياضة.وفاز لبنان في الدور الاول على كل من اليمن وسوريا، وتأهل إلى نصف نهائي مثير فاز فيه على ليبيا، ثم إلى نهائي اكثر اثارة فاز فيه على العراق.وتسلّم الفريق اللبناني كأس وميداليات المركز الاول من الدكتور احمد سعد عليوي، مدير عام دائرة الرعاية العلمية في وزارة الشباب والرياضة العراقية، الذي تسلّم بدورة درعاً تذكارية من هزيمة.وفي مطار الرئيس رفيق الحريري في بيروت، كان حاضراً رئيس دائرة العلاقات العامة في وزارة الشباب والرياضة حسن شرارة ممثلاً الوزير الدكتور جورج كلّاس ومدير مكتب الوزير حسين عمر، وأهالي الفريق اللبناني الفائز وإدارات المدارس التي ينتمون اليها، حيث كان الجميع فخوراً بالإنجاز الذي يعكس تفوق الطالب اللبناني عربياً وقدرته على إثبات ذاته وإمكانياته على الرغم من الظروف الصعبة التي بمرّ بها لبنان.