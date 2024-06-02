29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رعد: نحن في موقع من يمسك بحبل القوة
Lebanon 24
02-06-2024
|
06:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إلى أنّ "العدو لديه مأزق حكومي ومأزق سياسي داخلي ولديه تمزّق بنيوي في المجتمع في داخل الكيان ولديه إحباط استراتيجي من خلال قدراته التي كان يتبجح بها وظهرت على حقيقتها الآن. هذا العدو لا يملك إمكانية ردع ذاتية على الإطلاق، وفي كل معركة ستخوضها المقاومة ستنتصر عليه لأن من يحمي هذا العدو هو التواطؤ الدولي والإلتفاف الدولي والمساندة الدولية والتسليح الدولي".
Advertisement
وقال خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" في حسينية حبوش لـ"الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد محمد حسن بيضون": "العدو لا يملك إمكانية ذاتية لردع من يواجهه على الإطلاق وقد ظهر على حقيقتة الوحشيّة. ولو دفعنا مليارات الدولارات للوسائل الإعلامية في الغرب حتى تُظهر العدو على حقيقتة لما كان لنا أن نحقق ذلك، لكن ما فعله العدو من توحش في غزة هو أسقط نفسة بنفسه ووفر علينا الإنفاق من اجل فضحه و كشف حقيقته".
أضاف: "الغرب الذي كان يُنظّر علينا بالديمقراطية وبحقوق الإنسان تبين أنه هو صانع التوحش عند العدو الإسرائيلي وهو ينافق ولا يهمه أن تتحقق مصالح شعوب أو أن تتطور أوضاع مجتمعات، وعندما أذكر الغرب على رأسها الولايات المتحدة الاميركية و كل حلفائها. المفلس الحقيقي من هذه المواجهة الإستراتيجية هي الأنظمة السياسية الضعيفة الهزيلة المتساقطة في منطقتنا التي رمت وألقت بنفسها في أحضان الإسرائيلي من أجل أن تُطبع علاقة معه. من حق المقاومة أن تقول للعدو الإسرائيلي لنا شروطنا لوقف القتال وهذا الأمر لم يأت أوانه بعد".
وختم: "نحن في موقع من يمسك بحبل القوة ولن يستطيع العدو أن ينفذ وهو في هذا المستوى من الضعف ما يريد إملاءه علينا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الـ1000 ليرة.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ1000 ليرة.. إليكم الجديد
14:56 | 2024-06-01
01/06/2024 02:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من السفارة الإيرانية يخصّ وائل عرقجي.. إقرأوا ما جاء فيه!
Lebanon 24
منشور من السفارة الإيرانية يخصّ وائل عرقجي.. إقرأوا ما جاء فيه!
16:32 | 2024-06-01
01/06/2024 04:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تهزّ بعلبك.. ماذا استهدفت؟ (صورة)
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تهزّ بعلبك.. ماذا استهدفت؟ (صورة)
15:04 | 2024-06-01
01/06/2024 03:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة ساخنة جداً.. إسرائيل توسّع القصف وتضرب عمق لبنان!
Lebanon 24
ليلة ساخنة جداً.. إسرائيل توسّع القصف وتضرب عمق لبنان!
16:24 | 2024-06-01
01/06/2024 04:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. لمَن أهدى وائل عرقجي فوز "الرياضي"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. لمَن أهدى وائل عرقجي فوز "الرياضي"؟
13:56 | 2024-06-01
01/06/2024 01:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:47 | 2024-06-02
الصمد في ذكرى رشيد كرامي: المرحلة تقتضي تفاهماً أوسع بشأن رئيسي الجمهورية والحكومة
08:37 | 2024-06-02
المطران تابت من طرابلس: نعمل على تثبيت المغتربين في وطنهم
08:28 | 2024-06-02
رئيس "الوفاء للمقاومة": رفض الحوار يُعطّل النصاب الوفاقي
08:24 | 2024-06-02
صواريخ وحرائق... ما الذي تشهده المستوطنات الإسرائيليّة القريبة من لبنان حاليّاً؟
08:20 | 2024-06-02
طرابلس في قلب الحدث السياحي.. "بشمالك بحبك" يجمع الشمال على ارض الفيحاء
08:15 | 2024-06-02
تصعيد كبير... كيف يُحاول "حزب الله" تطويق إسرائيل؟
فيديو
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
02/06/2024 15:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
02/06/2024 15:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
02/06/2024 15:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24