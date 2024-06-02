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لبنان

طقس بداية الأسبوع... ماذا سيشهد لبنان إبتداءً من بعد ظهر يوم غدّ؟

Lebanon 24
02-06-2024 | 06:04
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات في الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الاجواء اعتبارا من بعد الظهر، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية والتي تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبلغ ذروتها يوم  غد الاثنين حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر ومن المتوقع ان يخف تأثيرها نسبيا اعتبارا من  يوم الثلاثاء في المناطق الساحلية والجبلية. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأحد:
 
صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال، في الداخل وجنوب البلاد وارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل.
 
 
الإثنين:
 
قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات في الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الاجواء اعتبارا من بعد الظهر، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.
 
الثلاثاء:
 
قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية والجبلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية وتبقى فوق معدلاتها في المناطق الداخلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وطبقات خفيفة من الغبار في الاجواء كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.
 
 
الأربعاء:
 
قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات المتوسطة واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية خلال الفترة الصباحية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الداخل من 15 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

- الانقشاع: جيد .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين % 70 و % 90.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج .

- حرارة سطح الماء: 23 درجة .

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس:  05,28   ساعة غروب الشمس: 19,43 .
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