بعد غزة.. إسرائيل تكشف ماذا ستفعل أميركا مع لبنان

بعدما ألمحت أميركا إلى احتمال عقد اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه أيضا على مراحل، من شأنه أن يخفف من الصراع المحتدم بين الطرفين، كشفت جديدا عن الأمر.



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وقالت إن الولايات المتحدة تسعى لإبرام اتفاق تهدئة بين لبنان وإسرائيل إذا نجحت في التوصل إلى اتفاق تهدئة وتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.



كما نقلت عن مسؤولين قولهم إن جهود الوساطة الأميركية التي يقودها مدير المخابرات المركزية وليام بيرنز تنصب باتجاه تهدئة طويلة الأمد في غزة وفي لبنان، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي". (العربية) فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن تسعى لاتفاق بين إسرائيل ولبنان بعد إنجاز صفقة التبادل في غزة.وقالت إن الولايات المتحدة تسعى لإبرام اتفاق تهدئة بين لبنان وإسرائيل إذا نجحت في التوصل إلى اتفاق تهدئة وتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.كما نقلت عن مسؤولين قولهم إن جهود الوساطة الأميركية التي يقودها مدير المخابرات المركزية وليام بيرنز تنصب باتجاه تهدئة طويلة الأمد في غزة وفي لبنان، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي". (العربية)