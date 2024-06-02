رئيس تجمع صناعيي البقاع زار مصانع لبنانية في أبيدجان

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زار رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل، بمواكبة رسمية من السفارة اللبنانية في ساحل العاج ممثلة برئيسة البعثة السيدة ماجدة كركي وسفير ساحل العاج في بيروت السفير كريستوف كواكو، دولة ساحل العاج على رأس وفد من الصناعيين ضم جان اسطفان ووسيم رياشي ومحمد ترشيشي وميشال صياح وناصيف خوري غانم والشيخ حسين قضماني والسيدة الين صيقلي والسا ابو فيصل، ويرافق الوفد في زياراته الملحق الاقتصادي في بيروت السيد أماني والملحقة الاقتصادية اللبنانية في ابيدجان السيدة رنا رزق.وزار الوفد مجموعة من المصانع اللبنانية في المنطقة الصناعية في ابيدجان، على ان تستكمل الزيارات واللقاءات لغاية الاربعاء المقبل.