Advertisement

لبنان

الحلبي اتصل بمدير ثانوية عدلون مطمئناً بعد العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
02-06-2024 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1206974-638529330518767567.jpg
Doc-P-1206974-638529330518767567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتصل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي بمدير ثانوية عدلون الرسمية محمود وهبي مطمئنا إلى سلامة أفراد اسرة الثانوية، ومطلعا على الأضرار الذي خلفه العدوان الصهيوني على منزل في محيط الثانوية، منوها "بالدور الكبير لأسرة الثانوية بطاقميها التعليمي والاداري في تأدية رسالتهما السامية في ظل هذه الظروف الخطيرة."
Advertisement

بدوره نوه وهبي بالاتصال، شاكراً للحلبي "صدق مشاعره، وجهوده في تأمين استمرارية عمل الثانويات الرسمية في ظل ما يعصف بوطننا من عدوان وأزمات، واطمئنانه الى سلامة اسرة الثانوية"، مؤكدا "إصرار ثانوية عدلون الرسمية اكثر من أيّ وقت على إكمال عامها الدراسي وهي التي اتخذت شعاراً لهذا العام بالعلم نقاوم ولن تحيد عنه قيد أنملة"، متمنياً للحلبي "دوام  السلامة وطول العمر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:47 | 2024-06-02
08:37 | 2024-06-02
08:28 | 2024-06-02
08:24 | 2024-06-02
08:20 | 2024-06-02
08:15 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24