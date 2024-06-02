الحلبي اتصل بمدير ثانوية عدلون مطمئناً بعد العدوان الإسرائيلي

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اتصل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي بمدير ثانوية عدلون الرسمية محمود وهبي مطمئنا إلى سلامة أفراد اسرة الثانوية، ومطلعا على الأضرار الذي خلفه العدوان الصهيوني على منزل في محيط الثانوية، منوها "بالدور الكبير لأسرة الثانوية بطاقميها التعليمي والاداري في تأدية رسالتهما السامية في ظل هذه الظروف الخطيرة."بدوره نوه وهبي بالاتصال، شاكراً للحلبي "صدق مشاعره، وجهوده في تأمين استمرارية عمل الثانويات الرسمية في ظل ما يعصف بوطننا من عدوان وأزمات، واطمئنانه الى سلامة اسرة الثانوية"، مؤكدا "إصرار ثانوية عدلون الرسمية اكثر من أيّ وقت على إكمال عامها الدراسي وهي التي اتخذت شعاراً لهذا العام بالعلم نقاوم ولن تحيد عنه قيد أنملة"، متمنياً للحلبي "دوام السلامة وطول العمر".