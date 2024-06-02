آخر تصريح إسرائيلي عن نصرالله... ما قِيلَ عنه لافت

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ القائد السابق لذراع البرّ في الجيش الإسرائيلي يفتاح رون طال، أشار إلى أنّ أمين عامّ "حزب الله" حسن نصرالله "لا يخاف منا".

وأضاف أنّ مستوطنة المطلة القريبة من لبنان، أصبحت "منطقة حرب مهجورة"، بسبب قصف "حزب الله".