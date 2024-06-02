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لبنان

الحاج حسن: حريصون على الحفاظ على الغطاء النباتي في لبنان

Lebanon 24
02-06-2024 | 07:14
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تفقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن، يرافقه رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور عباس الديراني ورئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل، الأشجار المعمرة في مرجة منتزه رأس العين في بعلبك، حيث سقطت إحدى الأشجار في المرجة قبل 4 أيام بفعل تآكل جذورها وجزعها الكبير.
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وقال الحاج حسن بعد الجولة: "هناك عدد كبير من الأشجار يجب أن يكون لها مراعاة ومتابعتها بالقطع أو التشحيل، وهذا الأمر هو من أولويات وزارة الزراعة وسوف تقوم لجنة فنية من الوزارة ابتداء من يوم غد، بالتعاون مع البلدية ومصلحة الزراعة في بعلبك، من أجل التشحيل لكل الأشجار في المرجة للحفاظ على الغطاء النباتي في لبنان، إضافة إلى الحفاظ على السلامة العامة خلال الموسم السياحي الواعد على الرغم من العدوان الإسرائيلي". 

وأضاف: "عندما نتحدث عن بعلبك نتحدث عن خزان المقاومة، ولكن ما يحدث في الجنوب من أضرار هو أقل بكثير مما يحصل في الأراضي المحتلة، ولكن الفرق في أن هامشنا الإعلامي كبير جدا، فأنتم تتابعون كل ما يحصل من أضرار وحرق الأشجار بكل قذيفة يطلقها العدو وتحصونها، أما عند العدو فهناك حصار لا يسمح بنشر أخبار أضراره وقتلاه".

وأكد الحاج حسن أن "الوزارة قامت بعملية المسح لحوالي 80 % من الأضرار،  وعندما يتوقف العدوان سيكون هناك مسح بالشراكة مع مجلس الجنوب وباقي الهيئات التي كلفت من الحكومة اللبنانية، حتى يصار إلى مسح كامل الأضرار والتعويض على الجنوبيين، والحكومة ملتزمة بهذا الأمر رغم الإمكانيات الضعيفة، بالإضافة إلى شركاء لبنان والدول الصديقة التي ستقف إلى جانبنا في لبنان".
 
 
وفي سياق منفصل، كتب الحاج حسن عبر حسابه على منصة "إكس": "اعتداء جديد ينفذه العدو الإسرائيلي على المزارعين العزل ومربي المواشي في بلدة حولا، أدى إلى استشهاد الأخوة علي ومحمد مصطفى قاسم، الذين رفضوا الخروج من أرضهم وقرروا الصمود حتى نيل وسام الشهادة. هنيئا لهم".
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