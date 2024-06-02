تصعيد كبير... كيف يُحاول "حزب الله" تطويق إسرائيل؟

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ذكر موقع "الامارات 24"، أنّ "حزب الله" صعّد هجماته على شمال إسرائيل، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات إنهاء الحرب في غزة زخماً كبيراً، وضغطاً دولياً متصاعداً.وبحسب تحليل لصحيفة "جيروزاليم بوست"، يأتي التصعيد الذي يشنه الذراع المسلح للحزب في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة وفرنسا من أجل وقف إطلاق النار في غزة.وأشار التحليل إلى أن حزب الله استهدف ثكنة يفتاح وموقعاً عسكرياً حساساً، وثكنة بيرانيت، بالإضافة لاستهداف مقر اللواء 769 في الجيش الإسرائيلي، باستخدام صواريخ "بركان" الثقيلة، كما قال الحزب إنه أسقطت طائرة من دون طيار من طراز هيرميس 900.ويشير التحليل، إلى أن تصعيد حزب الله يأتي في الوقت الذي توعدت فيه حركة حماس بحرب "استنزاف" في غزة للجيش الإسرائيلي، ويبدو أن حزب الله يسعى إلى تصعيد هجماته.وذكرت الصحيفة، أن ما يحدث هو جزءٌ من حملة ضغط شاملة، بهدف إظهار أن "محور المقاومة" الإيراني يحقق النجاح، بعد حوالي 8 أشهر من الحرب في قطاع غزة ضد حركة حماس.وبحسب الصحيفة، يقوم حزب الله وغيره من الجماعات المرتبطة بإيران بتغيير هجماتهم لمحاولة ضرب إسرائيل باستخدام المزيد من الطائرات من دون طيار والقدرات الأخرى التي طوروها، بالإشارة إلى استخدام صاروخ كروز، الذي يعد "تصعيداً خطيراً"، وهذا يوضح كيف تقوم إيران بتصدير تكنولوجيتها إلى مجموعات مختلفة في المنطقة.كما أشارت التقارير الأخيرة الواردة من إيران إلى أن البلاد تسعى إلى نقل المزيد من تكنولوجيا الصواريخ الباليستية إلى الحوثيين في اليمن، كما كثف الحوثيون هجماتهم منذ 30 أيار، باستخدام العديد من الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية.وتشير الصحيفة، إلى انه بات من الواضح أن إيران تسعى إلى "تطويق إسرائيل"، عبر مجموعات من الأذرع المقاتلة والمسلحة الوكيلة، وتنفيذ العديد من الهجمات على جبهات مختلفة، وهو المصطلح الذي تطلق عليه طهران اسم "توحيد الساحات". (الامارات 24)