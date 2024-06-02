فجر اليوم... إطلاق نار على محلات تجاريّة في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار فجر اليوم، من داخل سيارتين، على عددٍ من المحلات التجاريّة في محلة جسر أبو علي في طرابلس.

وقد سُمِعَ صوت إطلاق الرصاص في أحياء مدينة طرابلس.

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وبحسب المعلومات، اقتصرت الأضرار على الماديّات.