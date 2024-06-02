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لبنان

شعر بها مواطنون... هزّة أرضيّة ضربت لبنان كم بلغت قوّتها؟

Lebanon 24
02-06-2024 | 07:44
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أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، أنّه عند الساعة الاولى و58 دقيقة من بعد ظهر اليوم، تمّ تسجيل هزة أرضية بقوة 3 على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة قب الياس في قضاء زحلة، وشعر بها بعض المواطنين.
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هزة ارضية

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