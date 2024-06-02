شعر بها مواطنون... هزّة أرضيّة ضربت لبنان كم بلغت قوّتها؟

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، أنّه عند الساعة الاولى و58 دقيقة من بعد ظهر اليوم، تمّ تسجيل هزة أرضية بقوة 3 على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة قب الياس في قضاء زحلة، وشعر بها بعض المواطنين.

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