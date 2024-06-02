28
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
29
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس "الوفاء للمقاومة": رفض الحوار يُعطّل النصاب الوفاقي
Lebanon 24
02-06-2024
|
08:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد مفتي صور جبل وعامل المسؤول الثقافي المركزي في حركة "أمل" الشيخ حسن عبد الله خلال احتفال تأبيني في أسبوع شقيق القنصل علي سعادة في البابلية، على أن "الدفاع عن لبنان وحماية الوطن والسيادة لا يمكن ان يتما على طريقة الدليفري ولا باستدعاء احد من الخارج للدفاع عن ارضنا وانفسنا في مواجهة العدوانية الاسرائيلية انما هو من مسؤولية الدولة ومن مسؤولية المواطنيين"، معربا عن أسفه بأن "البعض تفهم مساحة لبنان هي ٤٥٢ كلم مربع وهي البقعة التي يعيش فيها وليس هي ١٠٤٥٢ كلم مربع، هذه نظرة للاسف خاطئة ومنقوصة"، لافتا إلى أن "المطلوب ان نعيش بدولة واحدة بحدود سيادية وفقا لما هو معترف به دوليا ، وإلى أن وجود القرارات الدولية التي نحترمها ونلتزم بها لا يعفينا من مسؤولية الدفاع عن ارضنا"، داعيا البعض الى "اعادة النظر بمواقفه القاصرة عن الفهم الحقيقي لمنطق المواطنة".
Advertisement
بدوره استغرب رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "الصمت العربي والدولي إزاء ما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة وكأن ما يحصل من حرب للابادة التي تشنها اسرائيل ضد الاطفال والنساء والشيوخ في غزة لا يعنيهم وهي حرب تشن على مرأى ومسمع العالم بأسره ، سائلاً اين الاتحاد الاوروبي واين المجتمع الدولي؟"، لافتا الى ان "من يسعى اليوم لوقف الحرب ذلك ليس قناعة لوقف الحرب ضد حماس ، انما بسبب الإحراج الذي سببه الصهاينة لهم على مستوى إستباحته لكل الانسانية في العالم ، المعركة في غزة كشفت الخداع الغربي وخصوصا في الشعارات التي يطرحها ، فالصهيونية هي نتاج العقلية النفعية الغربية القائمة على التوحش وما كشفته حرب غزة أن هذا العدو لا يملك قدرات الردع الذاتي هو اضعف كيان في المنطقة وقوته هي بسبب تلكؤ انظمة المنطقة".
وعن الوضع السياسي الداخلي قال رعد: "السياسة الغربية النفعية البغيضة لا تتورع عن إستعمال الكذب هي وحلفاؤها ومن ينتهج منهجها من عرب ولبنانيين، فأن يأتي وبعد سنة ونصف مبعوث دولي ليقول "نحن نفهم انكم لا تريدون إنتخاب رئيس للجمهورية بسبب الحرب على غزة لكن يجب ان يحصل انتخاب رئيس للجمهورية"، فيقال له ان الحرب على غزة عمرها ٨ اشهر لكن نحن نعيش من سنة و٨ اشهر فراغا رئاسيا نحن لا نربط على الاطلاق بين ما يجري في غزة وحاجتنا الى رئيس للجمهورية ، من اين اخذ هذا المبعوث هذا الانطباع اخذه من كذب من يعيشوا نفس المنهج الذي يلتزمون به من مرواغة اتباعه وعملائه في هذا البلد الذين يحشون ادمغة الوسطاء الغربيين باكاذيب ليبرروا تقاعسهم وتعطيلهم للاستحقاق الرئاسي".
أضاف: "منذ اليوم الاول رئيس المجلس المكلف والمولج دستورياً الاعداد لاليات انتخاب رئيس للجمهورية، دعا الى حوار كما جرى العرف والعرف عندنا اقوى من الدستور ميشال سليمان جاء بانتخاب بعد جلسة حوار وميشال عون جاء بانتخاب بعد جلسة حوار والحوار ما هو مؤداه؟ جلسة الحوار التي نصر عليها مع الرئيس نبيه بري هو ان يجتمع هؤلاء الناخبون من مختلف الكتل ويتداولون بالشأن اللبناني واهمية انتخاب الرئيس واوصاف الرئيس والمخاطر التي يجب ان يواجهها وقد لا يتفقون على اسم الرئيس لكن حضورهم يذيب بعض الجليد الذي يمنع تواصلهم فيما بينهم وكيف يحققون نصابا في الجلسة المطلوبة لانتخاب رئيس للجمهورية من ٨٦ نائبا يجب ان يحضروا ليحصل النصاب وهم لا يتحدثون مع بعضهم البعض؟ اهمية الحوار هو اذابة الجليد بين الاطراف لينزلوا ويأمنوا نصاب ٨٦ للانتخاب. البعض لا يريد هذا الأمر وانا اقول لكم بكل بساطة وصراحة ومن دون فلسفات نحن في دستورنا عندما اقر نصاب ٨٦ معنى ذلك ان كل الطوائف والمذاهب يجب ان تشترك في الحضور لانتخاب رئيس للجمهورية، هم يريدون تجاوز هذا النص الدستوري ليدعوننا الى تأمين النصاب ٨٦ لانتخاب الرئيس الغالب ويظهرون انفسهم انهم غالبون وغيرهم مغلوبون".
وختم: "نحن نريد رئيسا لكل اللبنانيين تحت سقف الوفاق الوطني وهم يريدون رئيسا لهم تحت سقف الغالب والمغلوب فكيف يستقيم البلد؟ ان رفضهم للحوار هو الذي يعطل النصاب الوفاقي ليحصل الانتخاب تحت سقفه، هذه الحقيقة يجب ان تكون واضحة امام اهلنا وناسنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الـ1000 ليرة.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ1000 ليرة.. إليكم الجديد
14:56 | 2024-06-01
01/06/2024 02:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من السفارة الإيرانية يخصّ وائل عرقجي.. إقرأوا ما جاء فيه!
Lebanon 24
منشور من السفارة الإيرانية يخصّ وائل عرقجي.. إقرأوا ما جاء فيه!
16:32 | 2024-06-01
01/06/2024 04:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تهزّ بعلبك.. ماذا استهدفت؟ (صورة)
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تهزّ بعلبك.. ماذا استهدفت؟ (صورة)
15:04 | 2024-06-01
01/06/2024 03:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة ساخنة جداً.. إسرائيل توسّع القصف وتضرب عمق لبنان!
Lebanon 24
ليلة ساخنة جداً.. إسرائيل توسّع القصف وتضرب عمق لبنان!
16:24 | 2024-06-01
01/06/2024 04:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. لمَن أهدى وائل عرقجي فوز "الرياضي"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. لمَن أهدى وائل عرقجي فوز "الرياضي"؟
13:56 | 2024-06-01
01/06/2024 01:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:12 | 2024-06-02
رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على حولا وبنت جبيل.. حزب الله يستهدف كريات شمونة والمطلة
11:02 | 2024-06-02
البعريني: للضغط على النواب حتى انتخاب رئيس للجمهورية
10:43 | 2024-06-02
بينها جزين... الطيران الحربيّ الإسرائيليّ خرق جدار الصوت فوق مناطق جنوبيّة
10:38 | 2024-06-02
سرقوا 5 أطنان من الحديد الصناعي من داخل ورشة قيد الإنشاء.. وهكذا كان مصيرهم
10:36 | 2024-06-02
والدة نقيب محامي بيروت في ذمة الله
10:32 | 2024-06-02
صيد ثمين.. 11 مطلوباً في قبضة قوى الأمن (صور)
فيديو
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
02/06/2024 18:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
02/06/2024 18:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
02/06/2024 18:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24