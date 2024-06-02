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لبنان

المطران تابت من طرابلس: نعمل على تثبيت المغتربين في وطنهم

Lebanon 24
02-06-2024 | 08:37
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نظم "صالون ناريمان الثقافي"، في الرابطة الثقافية في طرابلس، لقاء حواريا مع  المطران مروان تابت بعنوان "لبنان في وجدان الانتشار"، بحضور حشد من الشخصيات.

افتتح اللقاء بالنشيد الوطني، تلاه كلمة ترحيبية ألقتها رئيسة الصالون والاتحاد العربي للمرأة المتخصصة الأستاذة ناريمان الجمل غانم، أشادت فيها بدور المطران تابت في كندا واميركا لجهة "لم شمل اللبنانيين وتيسير امورهم وترسيخ انتمائهم ووطنيتهم في بلاد الاغتراب". 
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ثم تحدث تابت، فأكد على دور الأبرشية في "تعزيز الانتماء والتجذر للمغتربين اللبنانيين في وطنهم الأم والإجراءات المتخذة والمحفزة للمغتربين لتسجيل أبنائهم في وطنهم الأم"، داعيًا الجهات الاسلامية الى "القيام بالمثل وعدم الاستخفاف بأهمية الدور الذي يمكن ان يؤثروا من خلاله في جمع العائلات والأسر والشباب في كندا".

في الختام فتح باب النقاش والمداخلات.
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