Advertisement

لبنان

الصمد في ذكرى رشيد كرامي: المرحلة تقتضي تفاهماً أوسع بشأن رئيسي الجمهورية والحكومة

Lebanon 24
02-06-2024 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1207006-638529400941095340.jpg
Doc-P-1207006-638529400941095340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى النائب جهاد الصمد، في بيان، أن "لبنان يفتقد اليوم باغتيال الرئيس رشيد كرامي رجل الدولة والوطنية اللبنانية والعروبة، وأغتنم المناسبة لأدعو كل اللبنانيين إلى كلمة سواء، لأن التصعيد واستعادة طروحات الفيدرالية ستؤدي إلى ضرب السلم الأهلي في أصعب ظرف تعيشه البلاد والمنطقة، الأمر الذي يتطلب من الجميع الهدوء والحكمة لإمرار المرحلة، وذلك لا يتأمن إلا بالحوار".
Advertisement

واعتبر أن "انتخابات رئاسة الجمهورية لا يمكن حصرها فقط بانتخاب رئيس بل إن المرحلة تقتضي تفاهماً أوسع حول رئيسي الجمهورية والحكومة المقبلين كما كانت المبادرة الفرنسية في صيغتها الأولى، ويفترض أن تكون الحكومة إنقاذية وأن يعطيها مجلس النواب صلاحيات إشتراعية، على الأقل في المجالين النقدي والمالي، من أجل وضع إتفاقية مع صندوق النقد الدولي وسنّ القوانين التي تختص بالنظام المصرفي وقانون النقد والتسليف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:12 | 2024-06-02
11:02 | 2024-06-02
10:43 | 2024-06-02
10:38 | 2024-06-02
10:36 | 2024-06-02
10:32 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24