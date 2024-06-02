الصمد في ذكرى رشيد كرامي: المرحلة تقتضي تفاهماً أوسع بشأن رئيسي الجمهورية والحكومة

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رأى النائب جهاد الصمد، في بيان، أن "لبنان يفتقد اليوم باغتيال الرئيس رشيد كرامي رجل الدولة والوطنية اللبنانية والعروبة، وأغتنم المناسبة لأدعو كل اللبنانيين إلى كلمة سواء، لأن التصعيد واستعادة طروحات الفيدرالية ستؤدي إلى ضرب السلم الأهلي في أصعب ظرف تعيشه البلاد والمنطقة، الأمر الذي يتطلب من الجميع الهدوء والحكمة لإمرار المرحلة، وذلك لا يتأمن إلا بالحوار".واعتبر أن "انتخابات رئاسة الجمهورية لا يمكن حصرها فقط بانتخاب رئيس بل إن المرحلة تقتضي تفاهماً أوسع حول رئيسي الجمهورية والحكومة المقبلين كما كانت المبادرة الفرنسية في صيغتها الأولى، ويفترض أن تكون الحكومة إنقاذية وأن يعطيها مجلس النواب صلاحيات إشتراعية، على الأقل في المجالين النقدي والمالي، من أجل وضع إتفاقية مع صندوق النقد الدولي وسنّ القوانين التي تختص بالنظام المصرفي وقانون النقد والتسليف".