الحجيري: سنبقى أوفياء للرئيس الشهيد رشيد كرامي

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رأى النائب ملحم الحجيري، في بيان، أن "ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي تأتي هذا العام بينما قتلته يطلون علينا من مواقعهم كمأجورين ومرتبطين بالمشروع الأميركي- الغربي- الصهيوني، يتربصون شرا بالبلاد والعباد، يجهدون للفتنة ويتآمرون على المقاومة".وقال: "سنبقى أوفياء للشهيد الرشيد ونصون الوحدة ونحفظ المقاومة، وسيبقى الرئيس الشهيد رشيد كرامي الوطني الوحدوي العروبي رجل الدولة حجتنا الوطنية على القتلة والمتاجرين بمصير الوطن، وسنواجه القتلة المجرمين".