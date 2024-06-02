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لبنان

الحجيري: سنبقى أوفياء للرئيس الشهيد رشيد كرامي

Lebanon 24
02-06-2024 | 09:10
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رأى النائب ملحم الحجيري، في بيان، أن "ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي تأتي هذا العام بينما قتلته يطلون علينا من مواقعهم كمأجورين ومرتبطين بالمشروع الأميركي- الغربي- الصهيوني، يتربصون شرا بالبلاد والعباد، يجهدون للفتنة ويتآمرون على المقاومة".
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وقال: "سنبقى أوفياء للشهيد الرشيد ونصون الوحدة ونحفظ المقاومة، وسيبقى الرئيس الشهيد رشيد كرامي الوطني الوحدوي العروبي رجل الدولة حجتنا الوطنية على القتلة والمتاجرين بمصير الوطن، وسنواجه القتلة المجرمين".

 
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