Advertisement

لبنان

ردّاً على استهداف البقاع... "حزب الله" ‏قصف فرقة الجولان 210 بـ"الكاتيوشا"

Lebanon 24
02-06-2024 | 09:26
A-
A+
Doc-P-1207022-638529424814924372.jpg
Doc-P-1207022-638529424814924372.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏اعتداء العدوّ الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، قصف‏ بِرمايتين متتاليتين مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا".
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يعلن قصف مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا وراجمة "فلق"
lebanon 24
02/06/2024 18:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. "حزب الله" يقصفُ مستعمرات إسرائيليّة
lebanon 24
02/06/2024 18:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا مرابض العدو في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا وقد أصابت أهدافها
lebanon 24
02/06/2024 18:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مجدداً.. "حزب الله" يضرب ميرون الإسرائيلية بـ"الكاتيوشا"
lebanon 24
02/06/2024 18:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

حزب الله

كاتيوشا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:12 | 2024-06-02
11:02 | 2024-06-02
10:43 | 2024-06-02
10:38 | 2024-06-02
10:36 | 2024-06-02
10:32 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24