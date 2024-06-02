أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏اعتداء العدوّ الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، قصف‏ بِرمايتين متتاليتين مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا".

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