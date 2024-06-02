"الحزب" أعدّ كميناً محكماً للجيش الإسرائيليّ... إليكم ما قام به عند الحدود

أفاد "حزب الله" في بيان، أنّه "بعد رصدٍ ومتابعةٍ دقيقة لِحركة آليات العدوّ الإسرائيلي في موقع العباد، أَعدَّ مقاتلو "المقاومة الإسلامية" كميناً مُحكماً لها، وعند وصول الآليات إلى بوابة الموقع استهدفوا إحداها بالأسلحة الصاروخية المباشرة، مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بِمن فيها".

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