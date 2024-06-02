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لبنان

داخل ناد رياضيّ... إشكال وإطلاق نار

Lebanon 24
02-06-2024 | 10:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالاً وقع بين ج. زعيتر وأحد الأشخاص من ال مشيك، داخل ناد رياضيّ، في بلدة السعيدة قضاء بعلبك، تطوّر إلى تلاسن بينهما.
 
 
وبحسب المعلومات، قام ج. زعيتر بإطلاق النار على الشاب من ال مشيك، وأصابه، وتمّ نقله إلى مستشفى بعلبك.
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