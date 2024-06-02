داخل ناد رياضيّ... إشكال وإطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالاً وقع بين ج. زعيتر وأحد الأشخاص من ال مشيك، داخل ناد رياضيّ، في بلدة السعيدة قضاء بعلبك، تطوّر إلى تلاسن بينهما.

وبحسب المعلومات، قام ج. زعيتر بإطلاق النار على الشاب من ال مشيك، وأصابه، وتمّ نقله إلى مستشفى بعلبك.