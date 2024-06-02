أحدهما طُعِنَ في ظهره... إشكال بين قاصرين في سوقٍ تجاريّ

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في مدينة صيدا - السّوق التّجاري، حصل إشكال وتضارب بين كلٍّ من:- ي. ص. (من مواليد عام ۲۰۰۸، لبناني)و - م. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۸، سوري)أقدم خلاله الأخير على طعن الأوّل بسكين "ست طقّات" في ظهره ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، بينما تمّ نقل المصاب إلى مستشفى لتلقّي العلاج.على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكان اختبائه، وتوقيفه.بالتاريخ ذاته، وخلال أقل من فترة ساعة على حصول عمليّة الطّعن، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في صيدا، وقد تم تسليمه الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.ملاحظة: الصّورة مرفقة ربطًا في بريدكم الإلكتروني.