سرقوا 5 أطنان من الحديد الصناعي من داخل ورشة قيد الإنشاء.. وهكذا كان مصيرهم

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:ادعى المسؤول عن تنفيذ مشروع بناء المعهد الموسيقي العالي اللبناني المُقدّم كهبة للدولة اللبنانيّة من قبل السفارة الصينيّة في لبنان لدى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة ضدّ مجهولين بجرم سرقة كمية /5/ أطنان من الحديد الصناعي في محلة "ضبية".وبعد التنسيق بين مفرزتي زحلة والجديدة القضائية من جهة، وبين مفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات من جهة أخرى، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توافرت معلومات عن العثور على الحديد المسروق في إحدى بؤر بلدة "الروضة" البقاعية، عائدة للمدعو: ع. ف. (مواليد عام 1989، لبناني).على الفور، قامت دوريّة من مفرزة زحلة القضائية بمداهمة المكان المذكور، وضبط المسروق. وأوقفت كلًّا من:ع. خ. (مواليد عام 1996، لبناني)م. ع. (مواليد عام 2000، لبناني)ز. خ. (مواليد عام 2004، لبناني)من أصحاب السوابق بجرائم مماثلة، وأوقفوا سابقًا من قبل المفرزة عينها.بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بسرقة كميّة الحديد المذكورة أعلاه، بالاشتراك مع:ا. خ. (مواليد عام 2004، لبناني)س. خ. (مواليد عام 2000، مكتوم القيد)س. خ. (مواليد عام 1999، مكتوم القيد)كما أضافوا أنهم قاموا ببيع الحديد المسروق الى مالك البؤرة (ع. ف.).أجري المقتضى القانوني بحقّ (ع. خ.)، و(م. ع.)، و(ز. خ.)، وتم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّ المتورّطين الآخرين، وتسليم المسروقات إلى أصحابها، وحجز الآليّة المستعملة في السرقة عدليًّا.