رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على حولا وبنت جبيل.. حزب الله يستهدف كريات شمونة والمطلة

أعلن الاعلام الحربي لحزب الله أن عناصره استهدفت اليوم، كريات شمونة (مدينة ‏الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ومستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية المباشرة ‏واصابوا أهدافهم بدقة رداً على ‏‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصاً بنت جبيل ‏وحولا، وسقوط عدد من الشهداء.

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