بالجرم المشهود... ضُبطا يروّجان المخدرات في الضاحية الجنوبية! (صورة)





في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدرات في مناطق الضاحية الجنوبية على متن دراجة آلية نوع "لاندي".

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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويتهما وهما المدعوان:



أ. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۰، فلسطيني)

ج. ق. (من مواليد عام ۲۰۰۲، فلسطيني)

الأول بحقه ملاحقتَين قضائيّتين، ويوجد بحق الثاني بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة. صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدرات في مناطق الضاحية الجنوبية على متن دراجة آلية نوع "لاندي".على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويتهما وهما المدعوان:أ. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۰، فلسطيني)ج. ق. (من مواليد عام ۲۰۰۲، فلسطيني)الأول بحقه ملاحقتَين قضائيّتين، ويوجد بحق الثاني بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.

بتاريخ 02-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة، أوقفتهما دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الصفير أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع "لاندي" لون أزرق وأبيض -تم ضبطها-، تُستَخدَم في عمليات الترويج، وتبيّن أنها مسروقة. بتفتيشهما والدراجة، تم ضبط علبتَين بلاستيكيّتين بداخلها مادة الكوكايين، مبلغ مالي، وهاتفين خلويين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على ترويج المخدّرات على متن الدراجة التي أوقفا على متنها في مناطق الضاحية الجنوبية، واعترف الأول بتعاطي المخدرات وسرقة دراجات آلية.



أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.