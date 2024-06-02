جرحى في حادث سير في شويفات

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وقع حادث سير بين 3 مركبات في منطقة الشويفات باتجاه طريق صيدا القديمة، ما ادى الى وقع 3 جرحى، بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري.وعلى الفور حضرت عناصر من الصليب الأحمر الى المكان وعملت على نقل الجرحى، فيما عملت عناصر من قوى الأمن على معالجة زحمة السير التي تسبب بها الحادث.