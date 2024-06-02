حرائق جراء الإعتداءات الإسرائيلية.. إليكم آخر المستجدات جنوباً

كثف العدو الإسرائيلي من اعتداءاته على جنوب لبنان مساء اليوم الأحد، اذ أغار الطيران الحربي مستهدفاً بلدتي عيتا الشعب وطيرحرفا من دون وقوع إصابات، وفق ما افادت مندوبة "لبنان24".

كما تعرضت بلدة الخيام مساء اليوم لقصف فسفوري إسرائيلي، وسط تحليق مكثف لطيران العدو الإسرائيلي.

إلى ذلك أعلن جيش العدو الإسرائيلي عن استهداف منشآت عسكرية لحزب الله في منطقة عيتا الشعب وطير حرفا جنوبي لبنان.

هذا واندلعت النيران عند حدود بلدة رامية بمحاذاة الشريط الشائك، جراء التمشيط بالأسلحة الرشاشة الذي ينفذه جنود العدو من موقع رامية الإسرائيلي، فيما تعمل فرق الإطفاء التابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية الدفاع المدني حتى هذه اللحظات على إخماد الحرائق في بلدة عديسة.

وقد تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، بالتعاون مع الدفاع المدني اللبناني من مركز بنت جبيل والهيئة الصحية الإسلامية، وبعد ساعات عديدة ومخاطر، من إخماد الحريق الذي نشب في حرج بلدة كونين في قضاء بنت جبيل جراء الإعتداءات الإسرائيلية الذي تعرض له بالقصف المدفعي والفوسفوري.



وخلال عملية الإطفاء، عمد جيش العدو الاسرائيلي على إلقاء ثلاث قذائف فوسفورية باتجاه محيط المنطقة مما أعاق عمل الفرق، بالإضافة إلى إنفجار قذائف عدة من مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية القديمة من دون تسجيل إصابات.

كذلك تمكن فريق من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية من اخماد النيران التي اندلعت في بلدة عيتا الشعب جراء العدوان الجوي الذي استهدف البلدة بغارة .



وعمل الفريق الذي تدخل من محاصرة والسيطرة على النيران، واخمادها وتبريد محيط المكان الذي اندلعت فيه، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية.