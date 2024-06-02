بالأسلحة الصاروخية.. هذا ما استهدفه حزب الله قبل قليل!

أعلن حزب الله أنه استهدف عند الساعة ‏‎07:03‎‏ من عصر يوم الأحد، موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة مباشرة.‏

Advertisement