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لبنان

بالأسلحة الصاروخية.. هذا ما استهدفه حزب الله قبل قليل!

Lebanon 24
02-06-2024 | 13:20
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أعلن حزب الله أنه استهدف عند الساعة ‏‎07:03‎‏ من عصر يوم الأحد، موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة مباشرة.‏
 
 
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كما استهدف عند الساعة 07:35 من عصر اليوم الأحد،‏ موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة مباشرة.‏
 

 
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