متى موعد اطلاق حملة صيف 2024؟

كان معرض رشيد كرامي الدولي المصنف على لائحة التراث العالمي للاونيسكو، على موعد مع حدث ضخم جمع للمرة الاولى كل الشمال بمشهد سياحي جامع على ارض الفيحاء بليلة استثنائية حملت عنوان "بشمالك بحبك" بتنظيم من شركة Creel ورعاية وزارة السياحة وحضور الوزير وليد نصار.

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وخلال الحفل، قال نصار في كلمة له ان هذا المشهد الجامع يعكس الصورة الحقيقية للبنان، متمنيا لو انه ينسحب على المشهد السياسي لخلاص لبنان.



وأعلن نصار إطلاق الحملة الاعلانية لصيف 2024 بعد اسبوعين من بيروت وقال: "كما رشحنا "اهلا بهالطلة" وحازت على جائزة عربية فان شاء الله حملة 2024 تحوز على جائزة عالمية".