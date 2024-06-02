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لبنان

اطلاق نار في أحد الاعراس في طرابلس.. والجيش يتحرك

Lebanon 24
02-06-2024 | 13:55
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تقوم وحدات من الجيش والمخابرات بتنفيذ حواجز ثابتة ودوريات متنقلة في منطقة ابي سمراء، بعد عملية اطلاق النار الذي شهدته المنطقة مساء اليوم في خلال احد الأعراس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الى ان العمل جاري على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.
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