اطلاق نار في أحد الاعراس في طرابلس.. والجيش يتحرك

Advertisement

تقوم وحدات من الجيش والمخابرات بتنفيذ حواجز ثابتة ودوريات متنقلة في منطقة ابي سمراء، بعد عملية اطلاق النار الذي شهدته المنطقة مساء اليوم في خلال احد الأعراس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأشارت المعلومات الى ان العمل جاري على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.