الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية غدًا.. وهكذا سيصبح الطقس اعتبارًا من بعد الظهر!

توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود 6 درجات في الداخل، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الاجواء اعتباراً من بعد الظهر، كما تنشط الرياح أحياناً في المناطق الجنوبية".

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