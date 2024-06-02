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لبنان

العثور على جثة شاب مصابة بطلق ناري في رياق!

Lebanon 24
02-06-2024 | 16:35
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأنه تم العثور على الشاب ب.ب.غ (20 سنة) جثة هامدة مصابة بطلق ناري في منزله في رياق الفوقا، وقد حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات.
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