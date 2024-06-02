العثور على جثة شاب مصابة بطلق ناري في رياق!

أفادت مندوبة "لبنان24" بأنه تم العثور على الشاب ب.ب.غ (20 سنة) جثة هامدة مصابة بطلق ناري في منزله في رياق الفوقا، وقد حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات.

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