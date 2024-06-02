تستّر واضح

يجري التستُّر على هويات محتكري الطوابع المالية لأسباب حزبية وسياسية، في وقت يزداد الطلب لدى وزارة المالية على الطوابع الالكترونية، ويضطر كتّاب عدل وشركات إلى الإنتظار بضعة أيام لتلبية طلباتهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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