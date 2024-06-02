خلطٌ لا يمتّ إلى الواقع بصلة

أكد دبلوماسي أوروبي لشخصية سياسية بارزة أن الخلط بين مشكلة النزوح السوري والإنتخابات الرئاسية لا يمتُّ إلى الواقع بصلة، لأن معطيات عودة السوريين إلى بلادهم مرهونة بتطورات سياسية في سوريا وليس بإنتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement