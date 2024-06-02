ما الرابط بين مقترح بايدن وعرض هوكشتاين الأخير؟

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قبل ساعات من اطلاق الرئيس الاميركي جو بايدن اخيرا مقترحه تحت عنوان تهدئة الوضع المشتعل في غزة منذ نحو ثمانية اشهر تمهيدا لتسوية مرتجاة، كان الموفد الاميركي الخاص الى بيروت آموس هوكشتاين، يظهر بعد طول غياب في ندوة نظمها معهد كارنيغي امام مجموعة من الخبراء المتخصصين بالشأن اللبناني والشرق الاوسط، مقدما ما وُصف بانه عرض اميركي اخير يتعلق بمستقبل الوضع على الحدود بين لبنان واسرائيل.وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": بدا واضحا ان هذا العرض يجمع نقاطا قديمة كان هوكشتاين قد ضمّنها عروضا سابقة وحملها الى بيروت واخرى تبدو حديثة، لكن المفارقة التي توقف عندها المعنيون هي ان جوهر مقترح بايدن وعرض هوكشتاين يكادان ان يكونا واحدا يقوم على ثلاث مراحل هي:- وقف الاعمال العدائية تمهيدا لتهدئة امنية تليها خطوات لاعادة الامور في غزة وعلى طول الحدود الجنوبية الى ما كانت عليه قبل السابع والثامن من تشرين الاول الماضي، بما يعني اعادة النازحين وبدء مسار تبادل الاسرى والسجناء والمختطفين.- وعد بحزمة اجراءات مالية واقتصادية يفترض انها تزيل آثار الاقتتال وتمهد لمرحلة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني ولدوران عجلة اقتصادية واعدة.- على ان تكون خاتمة المطاف وذروة المسار هدنة طويلة الامد يكون لها مَن يضمن إطالتها ورعايتها.وفق عالمين ببواطن سياسة الادارة الاميركية، فان واشنطن لم تبرح في عرضيها هذين نظرتها التقليدية ورؤيتها المألوفة للصراع في فلسطين او على الحدود اللبنانية الجنوبية، وهي تعتمد مقاربة غايتها اطفاء متدرج للهيب هذا الصراع المديد بالاعتراف بالأمر الواقع، اذ لم يعد بالامكان تهميش "حماس" و"حزب الله" او وضعهما على لوائح المنظمات الارهابية، وهذا يفترض فتح باب التحاور معهما. على ان يكون الامر مقرونا باغراءات مالية واقتصادية ومشاريع انمائية.ووفق ما قاله هوكشتاين في المحاضرة - الندوة، فان هذا من شأنه "تقليص النفوذ الايراني هناك، وتضاؤل قدرة القوى الخارجية مهما كانت على التأثير الداخلي في لبنان". بل ان هوكشتاين تحدث عن مشروع تأمين التيار الكهربائي للبنان لمدة 12 ساعة يوميا، فيكون هذا عامل تشجيع للمشاريع الاستثمارية التي تفتح باب التنمية على مصراعيه.يؤكد الحزب بلسان احد نوابه حسن عزالدين في تصريح لـ"النهار" ان "ما نحن على يقين منه ان عروضا من هذا النوع تتوالى وتتوالد يوميا بعضها يأتي الينا على شكل عرض مباشر وبعضها الآخر يكون اقرب الى عملية جس النبض. ونحن وبصرف النظر عما اذا كان كلام هوكشتاين الاخير هو عرض حقيقي ثابت او انه مجرد افكار تُطلق، ما زلنا عند موقفنا المعلن والمعروف وفحواه اننا غير مستعدين للنظر في اي عرض او مبادرة مصدرها داخلي او خارجي، قبل ان يوقف العدو الاسرائيلي حرب ابادته لغزة بشرا وحجرا وهي الحرب المستمرة منذ نحو ثمانية اشهر، وان يلتزم تاليا وقفا نهائيا للنار التزاما تاما وثابتا".وخلص عزالدين: "والى حين وقف النار في غزة، فان اي عرض يدعونا لوقف النارعلى الحدود نراه حلقة من حلقات السعي الذي تبذله واشنطن وجهات اخرى بغية اراحة العدو الاسرائيلي من تأثيرات هذه الجبهة وتداعيات معركة الاسناد والدعم التي قررنا خوضها عليه وعلى خططه وتوجهاته ليكون طليق اليدين في حربه على شعب غزة، ونؤكد مجددا انها عروض مرفوضة من جانبنا بطبيعة الحال لاننا ماضون في حرب الدعم والاسناد لغزة. كما سبق وقلنا مرارا انه بعد وقف العدوان على غزة فنحن منفتحون على اي نقاش وعلى النظر في اي مبادرات".