جولة "الاشتراكي".. مواكبة للايجابية

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من الواضح ان الجولة التي سيقوم بها "الحزب التقدمي الاشتراكي" على الافرقاء المحليين تأتي بعد حدثين ايجابيين، الاول الانطباع الجيد الذي حصل عليه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، والثاني اعلان الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله ان الحزب يفصل بين غزة والاستحقاق الرئاسي.وبحسب مصادر مطلعة فإن هدف "الاشتراكي" الاساسي هو تحضير الارضية للتسوية اكثر من الوصول الى حل متكامل، لكون النائب السابق وليد جنبلاط يعلم جيدا صعوبة انهاء الازمة الرئاسية.وتقول المصادر ان وفد "الاشتراكي" سيحصل على تأييد من الغالبية العظمى من الافرقاء للنقاط التي سيطرحها عليهم، وهذا سيشكل نجاحاً نسبياً وفي الوقت نفسه لن يذهب بعيدا في اقتراحاته التي قد يكون من الصعب تطبيقها، خصوصا ان مبادرات كثيرة كانت تقودها دول كبرى وليس احزابا داخلية اصابها الفشل.