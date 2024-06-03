Advertisement

لبنان

"صوت المدى" تطوي الصفحة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-06-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1207199-638529995033176110.png
Doc-P-1207199-638529995033176110.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت مصدر إعلامي الى أن توجيهات واضحة أعطيت للكادر الإعلامي والإداري في "إذاعة صوت المدى" من أجل المزيد من الحياد والموضوعية في الأخبار وعدم تقديم أي خبر على آخر في السياسة، بإستثناء أخبار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مالك المحطة.
Advertisement
وقال المصدر " في السياسة ستصبح" صوت المدى" أكثر إنفتاحاً على الجميع بعدما كانت أخبار "التيار الوطني الحر" والنائب جبران باسيل هي المتقدمة دائماً في النشرات. كما أن مروحة ضيوف البرامج ستشمل  الإنتماءات السياسية".
المصدر ختم "أن الكادر الإداري والإعلامي سوف ينتمي سياسياً الى خط بو صعب حصرا".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:36 | 2024-06-03
04:00 | 2024-06-03
05:36 | 2024-06-03
05:25 | 2024-06-03
05:22 | 2024-06-03
05:02 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24