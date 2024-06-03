"صوت المدى" تطوي الصفحة

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لفت مصدر إعلامي الى أن توجيهات واضحة أعطيت للكادر الإعلامي والإداري في "إذاعة صوت المدى" من أجل المزيد من الحياد والموضوعية في الأخبار وعدم تقديم أي خبر على آخر في السياسة، بإستثناء أخبار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مالك المحطة.وقال المصدر " في السياسة ستصبح" صوت المدى" أكثر إنفتاحاً على الجميع بعدما كانت أخبار "التيار الوطني الحر" والنائب جبران باسيل هي المتقدمة دائماً في النشرات. كما أن مروحة ضيوف البرامج ستشمل الإنتماءات السياسية".المصدر ختم "أن الكادر الإداري والإعلامي سوف ينتمي سياسياً الى خط بو صعب حصرا".