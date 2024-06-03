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لبنان

"كرة السلة" ترفع المزايدة للنقل المباشر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2024 | 02:15
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قال مصدر رسمي متخصص بالشؤون الاعلانية "إن ما شهدته لعبة كرة السلة في لبنان هذا العام في لبنان من تطورٍ وإزدهار ونجاحات وتفاعل للجمهورين اللبناني والعربي معها، سيكون له إنعكاس إيجابي كبير على تطور اللعبة والأجيال الناشئة، أما المنفعة المباشرة والأهم فستكون لـ"الإتحاد اللبناني لكرة السلة" الذي سوف يرفع رقم المزايدة على الحق الحصري التلفزيوني لنقل كل المباريات لموسم ودوري وكأس لبنان وبطولة وصْل 2024-2025 وحتى أنشطة ومباريات المنتخب للفئات العمرية كافة.
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وقال "المبالغ ستكون كبيرة، وسوف تساهم في تحسين أداء المنتخبات الوطنية وتأمين كل المستلزمات لهم من أجل الاستمرار على طريق الإحتراف".

المصدر: لبنان 24

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