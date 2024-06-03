سلسلة غارات مُعادية.. هذا هو الوضع الميداني جنوبا

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في آخر التطورات الميدانية جنوبا، اغار الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم الإثنين مستهدفاً كسارة العروش ـ عرمتى في مرتفعات جبل الريحان، كما أغار على أطراف بلدة حانين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأشارت المعلومات الاولية إلى ان لا اصابات جراء الغارات التي استهدفت حانين وكسارة العروش.