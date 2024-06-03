جاهزية حزب الله دائمة...واقتحام المواقع الإسرائيلية وارد "إذا استدعى الأمر"

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قدّم الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة أحدث اقتراح إسرائيلي لصفقة محتجزين ووقف إطلاق النار، كاشفاً أن العرض "سيعيد الرهائن جميعاً إلى ديارهم، ويضمن أمن إسرائيل، ويخلق يوماً تالياً أفضل في غزة من دون وجود حماس في السلطة، ويمهّد الطريق لتسوية سياسية توفر مستقبلاً أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".وعرض بايدن تفاصيل المراحل الثلاث، التي تتضمن وقف إطلاق النار وتبادل محتجزين وانسحاباً إسرائيلياً من غزة وإعادة إعمار القطاع، ومعلنا أن الدول العربية والمجتمع الدولي سيشاركان أيضاً في صفقة إعادة إعمار غزة «بطريقة لا تسمح لحماس بإعادة التسلح في حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد الاستمرار في هدف القضاء على حماس فهو اعتبر أن "الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق أهدافها جميعها، بما في ذلك عودة مخطوفينا جميعاً، والقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية"،علما أن مسؤولا إسرائيليا كشف أمس ان نتنياهو ومجلس الحرب وافقا على الاقتراح الاخير لوقف اطلاق النار، لكنهما ينتظران رد حماسوبينما يظن كثيرون أن الخطة تحمل في طياتها نقاطاً لا يمكن تطبيقها بسهولة على أرض الواقع، لا سيما في ما خص عدم تكرار ما حصل منذ عملية "طوفان الاقصى"، يعتقد العميد الركن حسن جوني في حديث لـ"لبنان24" أن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها سيتعاملون مع المبادرة الأميركية بمنتهى الجدية آخذين بالاعتبار أولاً أن الرئيس بايدن شخصياً أطلقها عبر وسائل الإعلام وأمام العالم، وهذا يعطي زخماً للمبادرة ويمثل ضغطاً رئاسياً أميركياً لأول مرة يحصل بهذا الشكل على إسرائيل.أما الأمر الثاني الذي يدعو الإسرائيليين للقبول بها فيتمثل بضغط أهالي الرهائن الذي سيتفاقم بشكل كبير إذا ما رُفضت مبادرة الرئيس الأميركي. في حين أن الأمر الثالث يتصل بعدم وجود خطة واضحة متفق عليها لمتابعة العمليات بين الدخول المكلف إلى رفح وتداعياته السلبية من الخارج على دولة إسرائيل وبين الستاتيكو العملياتي الحالي الذي لن يؤدي إلى تحقيق الأهداف، ما يجعل المقترح الأميركي خياراً مناسباً للخروج من الدوامة.قد لا تشكل مبادرة الرئيس بايدن خارطة طريق كاملة وواضحة للحل، إنما تشكل، بحسب العميد جوني، مدخلًا يمكن البناء عليه بشكل يرضي جميع الأطراف المنهكين من طول مدة القتال.ولا يظن العميد جوني أن إسرائيل يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال وجود حركة حماس في السلطة الجديدة لقطاع غزة التي قد تتشكل من شخصيات وكوادر فلسطينية أكاديمية أو علمانية ستكون مقيدة وملتزمة بتدابير مشددة بما يحفظ أمن إسرائيل. وفي احتمال آخر قد تكون امتداداً للسلطة الفلسطينية في بعدها السياسي فقط. وفي كلتا الحالتين يكون الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع مشروطاً بالتقيد بهذه التدابير.وعليه، فإن مسألة الحديث عن انتصارات، فذلك ممكن للطرفين، لكون فلسفة الانتصار الحديثة أصبحت مختلفة بين جهة وأخرى، فالانتصار في مفهوم المقاومة يُقاس وفقًا لاستمرار فكرة المقاومة وروحها بغض النظر عن جسامة الخسائر والتضحيات بينما الأمر مختلف عند الإسرائيلي الذي سيُعلن أنه تم القضاء على البنية الأساسية لحركة حماس وأنهى وجودها السياسي في القطاع،كما أنه قد حرّر جميع الرهائن، يقول العميد جوني.وفي الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات إنهاء الحرب في غزة زخماً كبيراً، وضغطاً دولياً متصاعداً، فإن نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بتوسيع ضرباته في لبنان، علماً أن مصادر متابعة للعمل الأميركي على خط التهدئة في الجنوب، تشير لـ"لبنان24"إلى أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سوف يزور لبنان فور دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، خاصة وأن خطته المقسمة إلى ثلاث مراحل شبه جاهزة وتنتظر أن يحين الوقت.ومع ذلك، تقول أوساط دبلوماسية أن لبنان تلقى تحذيرات جديدة من احتمال قيام إسرائيل بعمل عسكري كبير ضد لبنان خاصة وأنها لا تستجيب لأي مطلب أو وساطة للتراجع عن تصعيدها أو عن المواجهة، وأن على حزب الله تقديم التنازلات، لأن تل أبيب تظن أن بوسعها تغيير الوقائع على أرض الجنوب، من خلال حرب الاستنزاف التي قد يتسع نطاقها، أو من خلال الذهاب إلى حرب شاملة مع لبنان .في المقابل تشدد مصادر مقربة من حزب الله لـ"لبنان 24"على أن رد الحزب سيكون بلا حدود إذا شنت إسرائيل حرباً على لبنان، وأنه جاهز للعودة إلى فترة ما قبل عام 2000، إذا استدعى الامر، وهو شنّ في الأيام القليلة الماضية ومن مسافة قصيرة للغاية هجوماً مركزاً بالقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة استهدف موقع راميا وتجهيزاته وتموضعات جنوده، وهذا يؤشر إلى أنه لا يزال يتواجد عند الحدود ولم يتراجع قيد انملة، معتبرة أن الحزب يمتلك صواريخ مضادة للطائرات وقادر على استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية.ومع ذلك يعتبر العميد جوني أن الحرب في جنوب لبنان سوف تتوقف فور بدء مفاعيل الاتفاق في غزة وسيبدأ تطبيق التسوية التي عمل عليها هوكشتاين والتي تتضمن خطوطاً عريضة تُعالج المشكلات الحدودية بروحية ما ينص عليه القرار 1701 الذي يبقى الركيزة الأساسية للحل.أما إلى حين الاتفاق في غزة، فسيبقى الوضع في الجنوب كما هو مع احتمال تصاعد وتيرة الضربات من الطرفين في العمق والتأثير دون الانزلاق إلى حرب واسعة لأن اللاعبين الإقليميين والدوليين لا يوافقون عليها وهم يمنعون توسعها.إن الاتفاق على حل في لبنان ليس أمراً معقداً لأن الاشتباك، وفق العميد جوني، حصل تحت عنوان مساندة غزة وليس سعياً لتحقيق أهداف ذات صلة بالوضع الحدودي الذي كان خاضعاً لمندرجات القرار 1701وبقي مستقراً منذ العام 2006 حتى 2023. كما أن التسوية في غزة إن حصلت فذلك يعني أن ثمة مباركة إقليمية لها وهذه المباركة ستنسحب على مختلف الجبهات وجميع الأطراف.