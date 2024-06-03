باقري في بيروت

وصل صباح اليوم إلى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وزير الشؤون الخارجية الإيرانية بالانابة الدكتور علي باقري في زيارته الاولى الى لبنان حيث سيجري لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.

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