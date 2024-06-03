صباح اليوم.. "الحزب" يستهدف آلية عسكرية اسرائيلية

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أنه بعد تعقبٍ ‏‏ومراقبة لقوات الجيش الإسرائيلي في جبل عداثر وعند رصد لآلية عسكرية فيه استهدفها عناصر الحزب صباح اليوم بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة ‏‏مباشرة، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.‏

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