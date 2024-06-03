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لبنان

دوري شمعون يلتقي بخاري قبل ظهر اليوم

Lebanon 24
03-06-2024 | 02:42
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يستقبل الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في دارته في بعبدا.
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