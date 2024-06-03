الحرارة ستصل إلى 37.. موجة حر قوية تضرب لبنان والأب خنيصر يحذر من هذا الأمر

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موجة حرّ قوية مصدرها شبه الجزيرة العربية يتأثر بها لبنان اعتبارا من اليوم الإثنين.وقد توقّع الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ، في حديث لـ "صوت كل لبنان"، أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا الى أن درجات الحرارة ستتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها بحيث تصل الى 37 درجة بقاعا و32 درجة فوق الجبال و33 درجة ساحلا.ولفت خنيصر الى أنّ نسبة الرطوبة على الساحل ستلامس الـ 90%، ما يزيد الشعور بالحرّ، محذرا من التعرض لأشعة الشمس في ساعات الظهر.