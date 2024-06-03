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لبنان
بو حبيب استقبل باقري
Lebanon 24
03-06-2024
|
03:17
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية بالإنابة الدكتور علي باقري.
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