وزير الزراعة: الشكر لكم يا ابناء موسى الصدر

كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن على منصة "إكس": "ليل أمس استبسل ابطال الدفاع المدني في كشافة الرسالة بمؤازرة الجيش من اجل اطفاء الحريق الذي افتعله العدو بين منازل بلدة العديسة وتلة العويضة، حيث تمت السيطرة عليه بعد منتصف الليل وتم إخماد حريق تلة العويضة الحدودية وانقاذ ما تبقى من غطاء حرجي كل الشكر لكم يا ابناء الامام موسى الصدر".

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